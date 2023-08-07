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Россию охватили масштабные лесные пожары – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Россию охватили масштабные лесные пожары – видео

В Якутии масштабные лесные пожары/Фото: скриншот

В Якутии зафиксировали пожары в 13 районах.

В Якутии РФ бушуют масштабные лесные пожары – в 13 районах республики зафиксировали 98 пожаров.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Огонь распространился на 125,6 тысяч га леса.

"Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов", — говорится в сообщении.

По данным национального Центра управления кризисными ситуациями, задымленность наблюдалась в 11 населенных пунктах. За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров общей площадью 5,4 тыс. га.

Напомним, хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве и оставили "предупреждение" (фото).

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Дата публикации
Просмотры
200
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