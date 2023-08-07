Росію охопили масштабні лісові пожежі – відео

В Якутії зафіксували пожежі у 13 районах.
В Якутії РФ вирують масштабні лісові пожежі – у 13 районах республіки зафіксували 98 пожеж.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посилання на ГУ МНС регіону.
Вогонь поширився на 125,6 тис. га лісу.
"Найскладніша ситуація з пожежами на території Алданського, Олекмінського та Усть-Майського районів, де зареєстровано 60 вогнищ", - йдеться у повідомленні.
За даними національного Центру управління кризовими ситуаціями, задимленість спостерігалася у 11 населених пунктах. Минулої доби в регіоні загасили сім лісових пожеж загальною площею 5,4 тис. га.
Нагадаємо, хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві і залишили "попередження" (фото).
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