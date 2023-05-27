В Тверской области РФ гремели взрывы: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию

В России произошла очередная атака беспилотников. В этот раз под прицелом БПЛА 27 мая оказалась нефтеперерабатывающая станция в Тверской области, обслуживающая нефтепровод "Дружба".

В результате атаки повреждено здание маслоцеха, вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По данным пабликов, атака произошла в ночь на 27 мая. Были задействованы два беспилотника.

"Беспилотчики прилетели на станцию недалеко от села Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба". Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв – в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса – он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 27 мая была атакована и нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Псковской области России. Местные власти заявили, что в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Там, по свидетельству местных жителей, также прилетели два БПЛА.

Напомним, после намека Залужного о контрнаступлении в Бердянске взвыла сирена и раздались взрывы.

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