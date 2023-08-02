Які є "червоні лінії" України в обміні полонених окупантів: деталі

В Офісі генпрокурора запевнили, що російські ґвалтівники та вбивці цивільних на обмін не потрапляють.

Російські полонені, яких звинувачують в особливо тяжких злочинах щодо цивільних, на обмін не потрапляють.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим під час збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, з-поміж засуджених за воєнні злочини в Україні окупантів в обмінах брали участь одиниці, а ті, кого обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть.

"Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну. Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?", – каже Бєлоусов.

Водночас він уточнив, що "немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну".

Щодо кількості засуджених, які брали участь у процедурі обміну, Бєлоусов сказав, що "рахунок йде на одиниці, не на десятки".

"Якщо йдеться про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України", – наголосив Бєлоусов.

Щодо кількості полонених окупантів, керівник Департаменту сказав: "Цифра в сотнях. Зауважу, що в нас немає їхніх цивільних заручників, а вони утримують наших мирних громадян".

Раніше повдімлялося, що переляканий окупант привів у полон 20 своїх товаришів.

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