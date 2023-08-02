Какие "красные линии" Украины в обмене пленных окупантов: детали

В Офисе генпрокурора заверили, что российские насильники и гражданские убийцы на обмен не попадают.

Российские пленные, обвиняемые в особо тяжких преступлениях в отношении гражданских, на обмен не попадают.

Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, среди осужденных за военные преступления в Украине окупантов в обменах принимали участие единицы, а те, кого обвиняют в особо тяжких преступлениях против гражданских, на обмен не идут.

"Есть у нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то он отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные "красные линии". Потому что если мы всех будем обменивать, то тогда будет останавливать их от совершения военных". преступлений?", – говорит Белоусов.

В то же время он уточнил, что "нет никаких ограничений по поводу того, чтобы человек, имеющий приговор, подлежал обмену".

Относительно количества осужденных, участвовавших в процедуре обмена, Белоусов сказал, что "счет идет на единицы, не на десятки".

"Если речь идет об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине", — подчеркнул Белоусов.

Что касается количества пленных окупантов, руководитель Департамента сказал: "Цифра в сотнях. Замечу, что у нас нет их гражданских заложников, а они удерживают наших мирных граждан".

Ранее сообщалось, что испуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей.

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