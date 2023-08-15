Якому знаку зодіаку пощастить 16 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 16 серпня?

Незважаючи на те, що енергетика нинішнього дня близька до нуля, настрій, найімовірніше, буде піднесений – починається новий місячний цикл, який несе нам нові надії й перспективи. Бажано віддати перевагу спогляданню і роздумам перед активними діями: гарні пейзажі, пам'ятки історії та культури, книги й живопис не лише принесуть задоволення, а й підкинуть ідею, реалізація якої може всерйоз просунути кар'єрними сходами і принести фінансовий успіх.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви важко розлучаються з тим, що вважають своїм, чого б це не стосувалося – старих, що вийшли з моди речей, або людини, стосунки з якою вже давно зіпсувалися. І те, й інше для них – наче валіза без ручки, коли нести важко і незручно, а викинути шкода – раптом ще знадобиться. Сьогодні зірки полегшать їм можливість позбутися всього, що не дає рухатися вперед. Насамперед це стосуватиметься не наведення ладу в шафах, а особистих стосунків: розставання з колишніми коханими розчистить місце для нових стосунків.

Читайте також: