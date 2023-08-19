Путин решится на важный шаг только ближе к концу войны — эксперт

В Кремле считают, что России пока не выгодно проводить обмен всех пленных.

Россия может согласиться на обмен пленных по принципу "всех на всех" только тогда, когда президент государства-агрессора Владимир Путин поймет, что окончательно проиграл в войне.

Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в интервью УНИАН.

Он подчеркнул, что на такой важный шаг в Кремле согласятся ближе к завершению войны.

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"Пока им осуществлять такой обмен не выгодно. Они ведь потеряют этот гибридный инструмент, с помощью которого могут влиять на определенные моменты в странах Запада и в Украине", — считает эксперт.

Анонсы таких возможных обменов, по его мнению, являются лишь элементом внешней политики РФ для “гибридного влияния на украинское общество и руководство западных стран”.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неожиданно назвал приоритетной задачей войны в Украине освобождение российских военнопленных.

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