В России строят "сеть тюрем" для украинцев – AP

Люди рассказывают, что нередко становились свидетелями смертей.

В России развивают целую "сеть" тюрем для украинцев. Там их подвергают пыткам, психологическому насилию и принуждают к рабскому труду.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным украинских властей, около 10 000 украинцев сегодня находятся в российских тюрьмах. Вражеская сторона, конечно, факт удерживание отрицает.

Цинизм и жестокость не имеют границ

Попавший к журналистам российский правительственный документ свидетельствует о том, что враг содержит тысячи украинцев в официальных и неофициальных тюрьмах по всей России (40) и на оккупированных территориях (63). Известно, что в них содержатся и военные, и гражданские. Аналитики предостерегают: в будущем сеть подобных тюрем будет расширяться.

AP пообщалось с десятками человек, в том числе 20 бывшими задержанными, военнопленными, семьями более десятка задержанных гражданских лиц, двумя сотрудниками украинской разведки и переговорщиками от правительства. Их показания, спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, доставленные Красным Крестом, подтверждают вышеупомянутый факт.

В частности, украинцы рассказывают об избиениях, переломах, применении электрического тока и попытках удушения. Более того, нередко люди становились свидетелями убийств. Также заключенных заставляли рыть окопы для россиян, а также – братские могилы.

Пленные служат будущим козырем во время обмена на русских солдат, хотя международное право запрещает обмен гражданских лиц на военнопленных.

Так, россияне продолжают прибегать к жесткому обращению с заключенными. Впрочем, нарушение Женевских конвенций для оккупантов уже традиционно.

Ранее президент Зеленский сообщил, что из российского плена уже удалось освободить 2526 граждан Украины. 11 июня домой прибыли 95 украинских защитников.

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