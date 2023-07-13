У Росії розбудовують "мережу тюрем" для українців – AP

Люди розповідають, що нерідко ставали свідками смертей.

У Росії розвивають цілу "мережу" тюрем для українців. Там їх піддають тортурам, психологічному насильству та змушують до рабської праці.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними української влади, близько 10 000 українців сьогодні перебувають у російських вязницях. Ворожа сторона, звісно, факт утримування заперечує.

Цинізм та жорстокість не мають меж

Російський урядовий документ, який потрапив до журналістів, свідчить про те, що ворог утримує тисячі українців в офіційних та неофіційних в'язницях по всій Росії (40) та на окупованих територіях (63). Відомо, що в них утримуються і військові, і цивільні. Аналітики застерігають: в майбутньому мережа подібних тюрем розширюватиметься.

AP поспілкувалося з десятками людей, зокрема 20 колишніми затриманими, військовополоненими, сім'ями понад десятка затриманих цивільних осіб, двома співробітниками української розвідки та переговорником від уряду. Їхні свідчення, супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, доставлені Червоним Хрестом, підтверджують вищезгаданий факт.

Зокрема, українці розповідають про побиття, переломи, застосування електричного струму та спроби задушення. Ба більше, нерідко люди ставали свідками вбивств. Також ув'язнених змушували рити окопи для росіян, а також – братні могили.

Полонені слугують майбутнім козирем під час обміну на російських солдатів, хоча міжнародне право забороняє обмін цивільних осіб на військовополонених.

Так, росіяни продовжують вдаватися до жорсткого поводження з ув'язненими. Втім, порушення Женевських конвенцій для окупантів вже є традиційним.

Раніше президент Зеленський повідомив, що з російського полону вже вдалося звільнити 2526 громадян України. 11 червня, додому прибули 95 українських захисників.

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