Скандал у 47-й бригаді: кого призначили замість Маркуса

Після гучного звільнення головного майстер-сержанта Валерія Маркуса із 47-ї бригади "Маґура" на цю посаду призначили Віталія Аверіна.

Про це передає пресслужба "Маґури".

Зазначається, що "Авер" пішов на війну добровольцем 2014 року. Він долучився до лав батальйону "Донбас" і брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну.

Був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 47-й ОМБр Аверін раніше був головним сержантом одного із підрозділів.

Сам Маркус увечері, 13 липня, виклав звукове повідомлення, у якому розповів, що усі його дії були "виважені".

"Багато ла*на вилилося на мене за останні дві доби, але не було озвучено нічого, що б я міг спокійно та аргументовано відбити. Факт, що комусь, щоб захиститися доводиться вигадувати щось і брехати – цей момент тішить мене особливо. Кожне слово та дія були виважені. І кожна дія матиме наслідки, заради яки це було зроблено. Я ще декілька днів помовчу", – сказав він.

Скандал у 47-й бригаді

Нагадаємо, 11 липня відомий багатьом українцям головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус написав рапорт, де попросив перевести його на нижчу посаду.

“Також дійсним доповідаю, що, на мою думку, заступник командира військової частини … – аморальний дегенерат, знаходження з яким в одному колективі принижує мою честь і гідність”, – йдеться в рапорті.

І хоча ім'я офіцера було замальоване, у Мережі здогадалися, що Маркус має на увазі майора Івана Шаламагу.

На захист Шаламаги став екслідер "Правого сектора", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Він назвав майора "одним із найкращих молодих командирів у ЗСУ".

Командир 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Сак відповів на звинувачення і закликав припинити конфлікти в підрозділі.

Натомість головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв звинуватив Валерія Маркуса у "некомпетентності". І взагалі пост Мустафаєва був дуже різким на адресу Маркуса.

Що відомо про 47 бригаду "Маґура"

Колишній боєць 25-ї бригади ДШВ, ветеран АТО, популярний блогер і письменник Валерій Маркус (Ананьєв) навесні 2022 року почав створювати окремий батальйон, який згодом переріс у бригаду.

Командування 47-ї бригади: Іван Шаламага, Олександр Сак, Валерій Маркус / Markus Foundation / Фото: Фото з соціальних мереж