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Скандал в 47-й бригаде: кого назначили вместо Маркуса

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Скандал в 47-й бригаде: кого назначили вместо Маркуса

Виталий Аверин "Авер" / Фото: 47 Бригада "Маґура"

Главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады назначен Виталий Аверин.

После громкого увольнения главного мастер-сержанта Валерия Маркуса из 47-й бригады "Магура" на эту должность назначили Виталия Аверина.

Об этом передает пресс-служба "Магуры".

Отмечается, что "Авер" пошел на войну добровольцем 2014 года. Он присоединился к рядам батальона "Донбасс" и участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Был награжден орденом "За мужество" III степени. В 47-й ОМБр Аверин ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.

Сам Маркус вечером, 13 июля, выложил звуковое сообщение, в котором рассказал, что все его действия были "взвешены".

"Многие га*на вылились на меня за последние двое суток, но не было озвучено ничего, что бы я мог спокойно и аргументированно отбить. Факт, что кому-то, чтобы защититься приходится придумывать что-то и врать – этот момент радует меня особо. Каждое слово и действие было взвешено. И каждое действие будет иметь последствия, ради которых это было сделано. Я еще несколько дней помолчу", – сказал он.

Скандал в 47-й бригаде

Напомним, 11 июля известный многим украинцам главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на более низкий пост.

"Также действительным докладываю, что, по моему мнению, заместитель командира воинской части… – аморальный дегенерат, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство", – говорится в рапорте.

И хотя имя офицера было зарисовано, в Сети догадались, что Маркус подразумевает майора Ивана Шаламагу.

В защиту Шаламаги стал экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он назвал майора "одним из лучших молодых командиров в ВСУ".

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак ответил на обвинения и призвал прекратить конфликты в подразделении.

Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности". И вообще пост Мустафаева был очень резким в адрес Маркуса.

Что известно о 47 бригаде "Магура"

Бывший боец 25-й бригады ДШВ, ветеран АТО, популярный блоггер и писатель Валерий Маркус (Ананьев) весной 2022 года начал создавать отдельный батальон, впоследствии переросший в бригаду.

Командование 47-й бригады: Иван Шаламага, Александр Сак, Валерий Маркус/Markus Foundation / © Фото из социальных сетей
Командование 47-й бригады: Иван Шаламага, Александр Сак, Валерий Маркус/Markus Foundation / Фото: Фото из социальных сетей

Поскольку сам Маркус не имел офицерского звания, вместе с ним создавал подразделение капитан Иван Шаламага "Бескид".

Шаламага – выпускник Львовского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. В 21-летнем возрасте он в первый раз отправился на фронт. "Бескид" стал самым молодым командиром полка в истории украинской армии.

В ноябре 2022 года на базе полка была создана новая 47-я механизированная бригада. Шаламага стал заместителем командира бригады. Возглавил подразделение 28-летний Александр Сак "Стафф", ранее возглавлявший 3-й батальон 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Маркус оставался на должности главного сержанта и был фактически "лицом" бригады и ее главным пиарщиком.

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