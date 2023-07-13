Скандал в 47-й бригаде: кого назначили вместо Маркуса

После громкого увольнения главного мастер-сержанта Валерия Маркуса из 47-й бригады "Магура" на эту должность назначили Виталия Аверина.

Об этом передает пресс-служба "Магуры".

Отмечается, что "Авер" пошел на войну добровольцем 2014 года. Он присоединился к рядам батальона "Донбасс" и участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Был награжден орденом "За мужество" III степени. В 47-й ОМБр Аверин ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.

Сам Маркус вечером, 13 июля, выложил звуковое сообщение, в котором рассказал, что все его действия были "взвешены".

"Многие га*на вылились на меня за последние двое суток, но не было озвучено ничего, что бы я мог спокойно и аргументированно отбить. Факт, что кому-то, чтобы защититься приходится придумывать что-то и врать – этот момент радует меня особо. Каждое слово и действие было взвешено. И каждое действие будет иметь последствия, ради которых это было сделано. Я еще несколько дней помолчу", – сказал он.

Скандал в 47-й бригаде

Напомним, 11 июля известный многим украинцам главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на более низкий пост.

"Также действительным докладываю, что, по моему мнению, заместитель командира воинской части… – аморальный дегенерат, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство", – говорится в рапорте.

И хотя имя офицера было зарисовано, в Сети догадались, что Маркус подразумевает майора Ивана Шаламагу.

В защиту Шаламаги стал экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он назвал майора "одним из лучших молодых командиров в ВСУ".

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак ответил на обвинения и призвал прекратить конфликты в подразделении.

Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности". И вообще пост Мустафаева был очень резким в адрес Маркуса.

Что известно о 47 бригаде "Магура"

Бывший боец 25-й бригады ДШВ, ветеран АТО, популярный блоггер и писатель Валерий Маркус (Ананьев) весной 2022 года начал создавать отдельный батальон, впоследствии переросший в бригаду.

Командование 47-й бригады: Иван Шаламага, Александр Сак, Валерий Маркус/Markus Foundation / Фото: Фото из социальных сетей