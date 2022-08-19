Простая хитрость, которая поможет избавить кофе излишней горечи

Кофе популярный напиток, который любят многие люди на Земле. Она отличается отличным вкусом и ароматом. Однако есть люди, которым не нравится горький вкус кофе. Как его убрать – читайте в материале ТСН.ua.

Существует одна простая и удивительная хитрость, которая поможет улучшить вкус кофе и убрать из него горчинку. Необходимо добавить при заварке один неочевидный ингредиент: яичную скорлупу.

Это может звучать странно, но яичная скорлупа поможет раскрыть весь вкус и аромат популярного напитка. А еще благодаря ей кофе больше никогда не будет горьким.

В чем секрет? В яичной скорлупе содержится кальций. Именно он помогает нейтрализовать вкус напитка и убрать все неприятные сладости.

Как приготовить уникальный кофе с яичной скорлупой

Инструкция достаточно проста. Нужно всего-навсего перед завариванием кофе добавить к напитку несколько кусочков яичной скорлупы. Конечно, предварительно их нужно хорошо вымыть. Рекомендуется использовать скорлупу, которая осталась от вкрутую сваренных яиц. После того, как она будет подвергнута температурной обработке, все бактерии и вредные вещества, которые могут оставаться на ее поверхности, будут уничтожены.

После того как вы сварили кофе с яичной скорлупой, все лишние ингредиенты нужно аккуратно вытащить.