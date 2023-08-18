Лимонна кислота для кімнатних рослин: як обробляти і яким потрібна

Дізнайтесь, які кімнатні рослини люблять лимонну кислоту і як правильно їх поливати підкисленою водою.

Дуже часто вода, якою ми поливаємо кімнатні рослини, надто тверда, містить карбонати кальцію та магнію. Ці солі з часом залужують ґрунт, від чого страждає коренева система рослин, що позначається і на їх загальному стані.

Якщо додати у тверду водопровідну воду всього лише декілька кристаликів лимонної кислоти, мінеральні солі, що містяться в рідині, будуть нейтралізовані. Карбонат кальцію перетвориться на більш доступну форму для рослин.

Після поливання підкисленою водою коренева система рослин почувається значно краще. Вона починає засвоювати всі необхідні їй поживні речовини, що позитивно впливає на стан листя, квітіння.

Як поливати кімнатні квіти лимонною кислотою

Як поливати кімнатні квіти лимонною кислотою / Фото: Pexels

Підкислену лимонною кислотою воду слід готувати відразу перед поливанням. Не варто розводити на майбутнє, тому що вже наступного дня на її поверхні може утворитися слиз.

Розводити потрібно так, щоб розчин на смак вийшов трішки, але не сильно, кислуватим. Зазвичай на 5 л води беруть 1 чайну ложку кислоти. Якщо вам потрібно зробити невелику кількість розчину, тоді на 1 літр води беріть, приблизно, 1/3 чайні ложки, якщо ґрунт сильно залужений.

Підкислювати землю для кімнатних рослин можна не лише лимонною кислотою, підійте також янтарна кислота.

Які кімнатні рослини люблять лимонну кислоту

Особливо полюбляють підкислену воду бугенвілія, фікуси, різноманітні папороті, драцена, гарденії, азалії, рододендрони і фіалки. Великолистна гортензія взагалі не може обійтися без поливання лимонною кислотою.

Щоб отримати ефективний результат, достатньо всі ці кімнатні рослини поливати водою з лимонною кислотою раз на місяць. Білий наліт з ґрунту пропаде, а квіти дякуватимуть за такий догляд квітінням.

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