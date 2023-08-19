Опасное соседство: какие деревья не приживаются, если посадить их рядом

Узнайте, какое соседство не любит яблоня и что нельзя сажать рядом с абрикосом.
Если не учитывать, какие деревья не употребляются между собой, не стоит ждать ухоженный фруктовый сад с большим урожаем. Чтобы участок всегда радовал глаз и приносил плоды, нужно составить правильный план высадки.
Почему деревья не совместимы между собой
Основными факторами, приводящими к несовместимости, специалисты называют:
- наличие одинаковых болезней и вредителей;
- выделение в воздух или почву определенных веществ, подавляющих соседние растения, кустарники, деревья;
- затенение низкорослых видов высокими деревьями;
- наличие одинаковых корневых систем в одном горизонте почвы;
- деревьям нужны одинаковые питательные вещества, что приводит к почвенной усталости.
Эксперты утверждают, что идеально высаживать на участке деревья, относящиеся к одному виду. К примеру, создать только яблоневый сад, грушевый или вишневый сад. Однако, если у вас большой участок или вы хотите наслаждаться разными фруктами и ягодами, выращенными своими руками, нужно выбирать деревья с одинаковой системой выращивания.
Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом
Неудачное соседство может привести к плохому урожаю, а также гибели растений. Поэтому составлять планы высадок очень важно.
Какое соседство не любит яблоня:
- можжевельник обыкновенный;
- малина;
- картофель;
- черешня;
- груша;
- персик;
- боярышник;
- сирень;
- калина;
- грецкий орех – лучше вообще высаживать в разных концах сада.
Что нельзя сажать рядом с рябиной:
- вишня (лишь с красной рябиной);
- яблоня.
Что нельзя сажать рядом с абрикосом:
- грецкие орехи;
- черешня;
- вишня;
- персик;
- все косточковые плоды.
Какие еще деревья не используются между собой:
- груша и бук;
- барбарис и груша;
- черная смородина и вишня;
- малина и вишня;
- груша и слива;
- можжевельник и барбарис;
- крыжовник и малина;
- черная и красная смородина.
У некоторых грамотных садоводов даже "плохие" соседи приживаются, но здесь стоит обратить внимание, что специалисты знают, какую агротехнику использовать и как правильно ухаживать за деревьями, чтобы нивелировать конкуренцию культур за выживание.
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