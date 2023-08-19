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Опасное соседство: какие деревья не приживаются, если посадить их рядом

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Опасное соседство: какие деревья не приживаются, если посадить их рядом

Какие деревья не совместимы между собой? / Фото: pixabay.com

Узнайте, какое соседство не любит яблоня и что нельзя сажать рядом с абрикосом.

Если не учитывать, какие деревья не употребляются между собой, не стоит ждать ухоженный фруктовый сад с большим урожаем. Чтобы участок всегда радовал глаз и приносил плоды, нужно составить правильный план высадки.

Почему деревья не совместимы между собой

Основными факторами, приводящими к несовместимости, специалисты называют:

  • наличие одинаковых болезней и вредителей;
  • выделение в воздух или почву определенных веществ, подавляющих соседние растения, кустарники, деревья;
  • затенение низкорослых видов высокими деревьями;
  • наличие одинаковых корневых систем в одном горизонте почвы;
  • деревьям нужны одинаковые питательные вещества, что приводит к почвенной усталости.

Эксперты утверждают, что идеально высаживать на участке деревья, относящиеся к одному виду. К примеру, создать только яблоневый сад, грушевый или вишневый сад. Однако, если у вас большой участок или вы хотите наслаждаться разными фруктами и ягодами, выращенными своими руками, нужно выбирать деревья с одинаковой системой выращивания.

Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом

Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом / © Pexels
Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом / Фото: Pexels

Неудачное соседство может привести к плохому урожаю, а также гибели растений. Поэтому составлять планы высадок очень важно.

Какое соседство не любит яблоня:

  • можжевельник обыкновенный;
  • малина;
  • картофель;
  • черешня;
  • груша;
  • персик;
  • боярышник;
  • сирень;
  • калина;
  • грецкий орех – лучше вообще высаживать в разных концах сада.

Что нельзя сажать рядом с рябиной:

  • вишня (лишь с красной рябиной);
  • яблоня.

Что нельзя сажать рядом с абрикосом:

  • грецкие орехи;
  • черешня;
  • вишня;
  • персик;
  • все косточковые плоды.

Какие еще деревья не используются между собой:

  • груша и бук;
  • барбарис и груша;
  • черная смородина и вишня;
  • малина и вишня;
  • груша и слива;
  • можжевельник и барбарис;
  • крыжовник и малина;
  • черная и красная смородина.

У некоторых грамотных садоводов даже "плохие" соседи приживаются, но здесь стоит обратить внимание, что специалисты знают, какую агротехнику использовать и как правильно ухаживать за деревьями, чтобы нивелировать конкуренцию культур за выживание.

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Дата публикации
Просмотры
441
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