Опасное соседство: какие деревья не приживаются, если посадить их рядом

Узнайте, какое соседство не любит яблоня и что нельзя сажать рядом с абрикосом.

Если не учитывать, какие деревья не употребляются между собой, не стоит ждать ухоженный фруктовый сад с большим урожаем. Чтобы участок всегда радовал глаз и приносил плоды, нужно составить правильный план высадки.

Почему деревья не совместимы между собой

Основными факторами, приводящими к несовместимости, специалисты называют:

наличие одинаковых болезней и вредителей;

выделение в воздух или почву определенных веществ, подавляющих соседние растения, кустарники, деревья;

затенение низкорослых видов высокими деревьями;

наличие одинаковых корневых систем в одном горизонте почвы;

деревьям нужны одинаковые питательные вещества, что приводит к почвенной усталости.

Эксперты утверждают, что идеально высаживать на участке деревья, относящиеся к одному виду. К примеру, создать только яблоневый сад, грушевый или вишневый сад. Однако, если у вас большой участок или вы хотите наслаждаться разными фруктами и ягодами, выращенными своими руками, нужно выбирать деревья с одинаковой системой выращивания.

Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом

Какие фруктовые деревья и ягодные кусты нельзя сажать рядом / Фото: Pexels

Неудачное соседство может привести к плохому урожаю, а также гибели растений. Поэтому составлять планы высадок очень важно.

Какое соседство не любит яблоня:

можжевельник обыкновенный;

малина;

картофель;

черешня;

груша;

персик;

боярышник;

сирень;

калина;

грецкий орех – лучше вообще высаживать в разных концах сада.

Что нельзя сажать рядом с рябиной:

вишня (лишь с красной рябиной);

яблоня.

Что нельзя сажать рядом с абрикосом:

грецкие орехи;

черешня;

вишня;

персик;

все косточковые плоды.

Какие еще деревья не используются между собой:

груша и бук;

барбарис и груша;

черная смородина и вишня;

малина и вишня;

груша и слива;

можжевельник и барбарис;

крыжовник и малина;

черная и красная смородина.

У некоторых грамотных садоводов даже "плохие" соседи приживаются, но здесь стоит обратить внимание, что специалисты знают, какую агротехнику использовать и как правильно ухаживать за деревьями, чтобы нивелировать конкуренцию культур за выживание.

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