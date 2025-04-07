Таропрогноз на 7-12 апреля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро позволяют узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерика Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на ближайшую неделю.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

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Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Королева жезлов"

Эта карта, которая относится к так называемым картам двора или придворным картам, рассказывает о магнетизме, лидерстве, оптимизме и самоуверенности. Она свидетельствует об увлечении собственным делом, дружелюбии и открытости, харизме и творчестве, возможности бесстрашно принимать вызовы, оживлении атмосферы, вечном оптимизме и гордости.

"Королева жезлов" точно знает, чего хочет и что собирается делать. Возможно, в вашей жизни и движении по карьерной лестнице появятся яркие и харизматические женщины.

Направьте все силы на достижение делового и финансового успеха. Выберите новое направление в жизни с помощью интуиции. Если вы с головой пойдете в решение какой-либо проблемы и с оптимизмом будете встречать какие-либо изменения или возможности для развития, то у вас должен быть запас уверенности в себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель - не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.