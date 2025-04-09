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"Интер" вырвал победу над "Баварией" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (видео)
"Нерадзурри" триумфовали с разницей в один мяч в Мюнхене.
"Интер" на выезде одолел "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:2.
Миланский клуб открыл счет в конце первого тайма – на 38-й минуте Лаутаро Мартинес забил ударом под перекладину после передачи пяткой от Маркуса Тюрама.
На 85-й минуте мюнхенцы отыгрались – отличился Томас Мюллер, который на 74-й минуте вышел на замену вместо Лероя Сане.
Однако уже через три минуты "нерадзурри" забили мяч, в итоге ставший победным. Результативный удар нанес Давиде Фраттези, который на 74-й минуте поменял на поле Генриха Мхитаряна.
Обзор матча "Бавария" – "Интер"
Ответный матч между командами состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
Победитель пары "Бавария" – "Интер" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).
Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.