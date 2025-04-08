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Атака на Днепр: количество пострадавших возросло
По предварительной информации, пострадали 14 человек.
В результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Одна женщина — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.
Позднее стало известно про 14 пострадавших в Днепре. Им от 18 до 87 лет. Шесть из них — госпитализированы.
«Одна пациентка „тяжелая“. Остальные — в состоянии средней тяжести», — сказал глава ОВА.
У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса.
Напомним, в Днепре поздно вечером 8 апреля в результате атаки БпЛА произошли пожары в городе. Предварительно есть повреждения частных домов и авто.
Ранее говорилось, что в Днепре борются за жизнь 4-летнего мальчика, тяжело раненного в результате атаки на Кривой Рог.
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