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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Атака на Днепр: количество пострадавших возросло

По предварительной информации, пострадали 14 человек.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Атака на Днепр: количество пострадавших возросло

© ТСН.ua

В результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Одна женщина — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.

Позднее стало известно про 14 пострадавших в Днепре. Им от 18 до 87 лет. Шесть из них — госпитализированы.

«Одна пациентка „тяжелая“. Остальные — в состоянии средней тяжести», — сказал глава ОВА.

У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса.

Напомним, в Днепре поздно вечером 8 апреля в результате атаки БпЛА произошли пожары в городе. Предварительно есть повреждения частных домов и авто.

Ранее говорилось, что в Днепре борются за жизнь 4-летнего мальчика, тяжело раненного в результате атаки на Кривой Рог.

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