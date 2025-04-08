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США сообщили о переговорах с РФ: какая тема "совершенно не стоит" в расписании
Представители внешнеполитических ведомств США и России планируют провести переговоры 10 апреля в Стамбуле по возобновлению работы дипломатических ведомств.
США и Россия 10 апреля проведут переговоры в Стамбуле. Обсудят, в частности, работу посольств. Тема Украины «совершенно не стоит» в расписании.
Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс 8 апреля, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле 10 апреля, чтобы попытаться достичь прогресса в дальнейшей стабилизации деятельности наших двусторонних миссий», — сказала она.
Брюс подчеркнула, что в повестке дня не будет «никаких политических или вопросов безопасности», и тема Украины «совершенно не стоит» в расписании переговоров.
«Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может состояться, как мы отмечали, только когда будет мир между Россией и Украиной», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что США в конце этой недели проведут с Ираном прямые переговоры по иранской ядерной программе.
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