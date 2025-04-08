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В Днепре раздаются взрывы: что известно
В городе уже прогремело свыше 10 взрывов.
В Днепре поздно вечером 8 апреля прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты " Суспільного «.
Есть информация о «прилете» и пожаре в результате удара.
В Днепре в результате атаки БПЛА произошли пожары. Предварительно есть повреждения частных домов и авто.
Информацию уточняют, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Ранее речь шла о том, что Харьков атакуют БпЛА. Мэр города сообщил, что в Индустриальном районе города в результате атаки вражеских беспилотников горят складские помещения.
«О пострадавших информация в эту минуту не поступала», — сказал он.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!