В Днепре раздаются взрывы: что известно

Воздушная тревога в Днепре / © ТСН.ua

Реклама

В Днепре поздно вечером 8 апреля прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты " Суспільного «.

Есть информация о «прилете» и пожаре в результате удара.

Реклама

В Днепре в результате атаки БПЛА произошли пожары. Предварительно есть повреждения частных домов и авто.

Информацию уточняют, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ранее речь шла о том, что Харьков атакуют БпЛА. Мэр города сообщил, что в Индустриальном районе города в результате атаки вражеских беспилотников горят складские помещения.

«О пострадавших информация в эту минуту не поступала», — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!

Читайте также: