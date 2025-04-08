У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

Повітряна тривога у Дніпрі / © ТСН.ua

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У Дніпрі пізно ввечері 8 квітня пролунала низка вибухів.

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Є інформація про «приліт» і пожежу внаслідок удару.

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Згодом стало відомо, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

Інформацію уточнюють, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Раніше йшлося про те, що Харків атакують БпЛА. Мер міста повідомив, що в Індустріальному районі міста внаслідок атаки ворожих безпілотників горять складські приміщення.

«Про постраждалих інформація на цю хвилину не надходила», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 9:00 4 квітня. ГОРЕ В ХАРКОВІ! Масована атака по Україні!

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