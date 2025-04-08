- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2997
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі лунають вибухи: що відомо
У місті вже прогриміло понад 10 вибухів.
У Дніпрі пізно ввечері 8 квітня пролунала низка вибухів.
Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Є інформація про «приліт» і пожежу внаслідок удару.
Згодом стало відомо, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.
Інформацію уточнюють, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Раніше йшлося про те, що Харків атакують БпЛА. Мер міста повідомив, що в Індустріальному районі міста внаслідок атаки ворожих безпілотників горять складські приміщення.
«Про постраждалих інформація на цю хвилину не надходила», — сказав він.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 9:00 4 квітня. ГОРЕ В ХАРКОВІ! Масована атака по Україні!