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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2997
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

У місті вже прогриміло понад 10 вибухів.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

Повітряна тривога у Дніпрі / © ТСН.ua

У Дніпрі пізно ввечері 8 квітня пролунала низка вибухів.

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Є інформація про «приліт» і пожежу внаслідок удару.

Згодом стало відомо, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

Інформацію уточнюють, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Раніше йшлося про те, що Харків атакують БпЛА. Мер міста повідомив, що в Індустріальному районі міста внаслідок атаки ворожих безпілотників горять складські приміщення.

«Про постраждалих інформація на цю хвилину не надходила», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 9:00 4 квітня. ГОРЕ В ХАРКОВІ! Масована атака по Україні!

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