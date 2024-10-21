Три перевірені способи: блогерка показала, як підібрати джинси по фігурі

Вибір ідеальних джинсів може бути непростим завданням, особливо якщо ви не маєте змоги їх приміряти.

На сторінці sizovasofiaa показали, як визначити правильний розмір і відповідну форму джинсів безпосередньо перед купівлею.

Перевірка рукою

Стисніть руку в кулак і вставте у пояс джинсів. Якщо ваша рука від ліктя та до кулака проходить вільно, без надмірного тиску та не застряє, це означає, що джинси підходять вам за розміром.

Перевірка на шиї

Обгорніть пояс штанів навколо шиї. Якщо краї сходяться, це і є ваш розмір талії.

Перевірка розтягуванням

Візьміть штани руками за краї. Розтягніть їх. Якщо штани злегка тягнуться, це означає, що їхня довжина підходить вам. Зазвичай, стандартна довжина джинсів варіюється від 76 см до 86 см, але розтягування допоможе вам оцінити, чи вони не будуть занадто короткими.

Поради:

Звертайте увагу на посадку: Залежно від вашої фігури, звертайте увагу на різні стилі (наприклад, skinny, straight, bootcut).

Джинси з додаванням еластану будуть більш еластичними та зручними.

Вибір моделі залежить від ваших уподобань і особливостей фігури. Висока талія підходить для підкреслення стегон, а низька – для створення більш розслабленого образу.

З цими простими порадами ви зможете знайти ідеальні джинси без примірок, заощадивши час і сили.

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