Трамп наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Додаткові мита Сполучених Штатів проти Китаю в розмірі 50% набрали чинності.

Про розповів кореспондент телеканалу Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на дані з Білого дому.

«Речник Білого дому каже, що 104% додаткових мит набрали чинності опівдні за часом східного узбережжя США (це 19:00 за Києвом — ред.), оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь. Від завтра, 9 квітня, нараховуються 104% додаткових мит», — написав Лоуренс у мережі Х.

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«Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими працівниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається», — заявила на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона відмовилася повідомити, на яких умовах, якщо такі є, Трамп розглядатиме зниження тарифів на Китай.

Зауважимо, що 20% мита Трамп запровадив ще на початку своєї нинішньої каденції, 34% додав 2 квітня, ще 50% додав після рішення Пекіна про дзеркальні мита проти США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу.