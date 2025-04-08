Трамп наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дополнительные пошлины Соединенных Штатов против Китая в размере 50% вступили в силу.

Об этом рассказал корреспондент телеканала Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на данные из Белого дома.

«Спикер Белого дома говорит, что 104% дополнительных пошлин вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США (это 19:00 по Киеву — ред.), поскольку Китай не отменил ответные меры. С завтрашнего дня, 9 апреля, насчитывается 104% дополнительных пошлин», — написал Лоуренс в сети Х.

Реклама

«Такие страны, как Китай, решившие отомстить и попытавшиеся удвоить свое плохое обращение с американскими работниками, совершают ошибку. У президента Трампа стальной позвоночник, и он не сломается», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отказалась сообщить, на каких условиях, если таковые есть, Трамп будет рассматривать снижение тарифов на Китай.

Заметим, что 20% пошлины Трамп ввел еще в начале своей нынешней каденции, 34% прибавил 2 апреля, еще 50% прибавил после решения Пекина о зеркальных пошлинах против США.

Напомним, что Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США. для всех стран мира.