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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%

Завтра, 9 апреля, американские тарифы против Китая возрастут, по меньшей мере, до 104%.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнительные пошлины Соединенных Штатов против Китая в размере 50% вступили в силу.

Об этом рассказал корреспондент телеканала Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на данные из Белого дома.

«Спикер Белого дома говорит, что 104% дополнительных пошлин вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США (это 19:00 по Киеву — ред.), поскольку Китай не отменил ответные меры. С завтрашнего дня, 9 апреля, насчитывается 104% дополнительных пошлин», — написал Лоуренс в сети Х.

«Такие страны, как Китай, решившие отомстить и попытавшиеся удвоить свое плохое обращение с американскими работниками, совершают ошибку. У президента Трампа стальной позвоночник, и он не сломается», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отказалась сообщить, на каких условиях, если таковые есть, Трамп будет рассматривать снижение тарифов на Китай.

Заметим, что 20% пошлины Трамп ввел еще в начале своей нынешней каденции, 34% прибавил 2 апреля, еще 50% прибавил после решения Пекина о зеркальных пошлинах против США.

Напомним, что Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США. для всех стран мира.

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