В Кривом Роге простились с детьми, которых убила российская ракета

В Кривом Роге похоронили детей, которых убила российская ракета / © скриншот с видео

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Армия РФ ударила кассетным «Искандером» возле детской площадки вечером 4 апреля.

От удара погибли девять детей и 10 взрослых. Еще одна женщина погибла в результате атаки «Шахедов» во время спасательной операции. 75 человек получили ранения.

О втором дне траура в Кривом Роге говорится в сюжете Ольги Павловской.

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Младшему погибшему было три года

Тимофею Цветку самой маленькой жертве ракетного удара по Кривому Рогу было всего три года. Он обожал жуков и знал наизусть все планеты.

Мальчика вспоминают как очень ловкого и любознательного.

В момент удара он с бабушкой шел домой с детской площадки. Мальчика пытались реанимировать, однако от полученных травм он скончался в больнице. Его бабушку спасают до сих пор.

Семилетнюю Арину хоронят вместе с дедушкой. Сергей Самодин всю жизнь спасал людей, работал в пожарной части.

В тот вечер он гулял на площадке с двумя внуками. В момент обстрела возвращался домой.

Россияне ударили баллистикой возле игровой площадки в семь вечера, когда на улице было полно людей. Взрыв раздался почти сразу после тревоги. Спрятаться не было времени.

Момент удара по детской площадке / © скриншот с видео

Арина Самодина с дедушкой Сергеем погибли на месте. Ее двоюродный брат — четырёхлетний Ярослав получил тяжелые ранения. Его спасают в Днепре.

Рядом с девочкой на площадке погибли еще двое детей из школы.

«Арина и Радислав были во втором классе, а Герман — в третьем классе. Это были светлые чистые детские души, которые проклятая русская убила», — вспоминает погибших директор криворожской гимназии 41 Андрей Рогаль.

Арина Самодина / © скриншот с видео

Сергей Самодин / © скриншот с видео

Российская ракета унесла жизни двух братьев

Костя и Никита двоюродные братья. Их хоронят вместе. Никите Перекрестку было пятнадцать лет.

Девятиклассник гулял после уроков вместе с друзьями. Из их компании погибли пять подростков.

Директор местной гимназии Татьяна Беликова рассказала, что погибшие были одной дружеской компанией.

© скриншот с видео

Классная руководительница Никиты Елена Алдабаева вспоминает о нем как о спокойном и вежливом парне.

«Очень учтивый. Никаких конфликтов у него с одноклассниками не было. Очень светлый ребенок», — рассказала Елена.

Его двоюродного брата Костю забрала к себе тетя. После смерти родителей он стал сиротой в 12 лет.

«Ответственный, добрый, такой трудолюбивый! И что ни попросишь — все выполнит», — охарактеризовала Костю его учительница Ольга Заика.

В шестнадцать подросток пошел учиться на помощника электромашиниста. В лицее говорят: не пропускал ни одного занятия, чтобы отблагодарить тетю, которая стала для него названной мамой.

Мастер производственного обучения Александр Лукьянчук вспоминает, что парень пытался учиться лучше, чтобы получать стипендию, чтобы не зависит не от кого финансово и помогать своему опекуну.

«Такой дружелюбный! Всегда готов прийти на помощь. Жаль, что такие дети уходят, благодаря этой сволочи, этой россии, которые не жалея никого и нигде, совершают по детям такой прилет! Это не звери! Это что-то похуже!» — рассказал Виктор Легун, директор транспортно-металлургического лицея.

«Хуже всего — это хоронить своих детей»

Старшему из погибших в тот день детей Никите Солониченко было 17. Его отец в армии. Дядя Сергей Солониченко тоже. Он рассказал, что пытался защищать детей на передовой, но не смог в тылу.

«Мы с самого начала ушли, но мы не думали, что мы будем детей своих раньше хоронить! Пусть бы нас забрали, пусть лучше бы он жил! Это самое худшее, когда своего ребенка хоронишь, а сам останешься. Для кого жить уже?», — рассказал Сергей Солониченко.

Никита учился в автотранспортном колледже на механике. Его классная руководительница Ольга Мотенко сразу после взрыва начала звонить по телефону ученикам.

По номеру Никиты ответили. Да не он.

Прощание с Никитой Солониченко / © скриншот с видео

«Очень отзывчивый, очень умный мальчик, целеустремленный. навсегда в нашем сердце останется улыбающимся со своей искоркой в глазах!» — вспоминает парня Ольга.

На место их гибели люди до сих пор несут цветы и игрушки. Траур в Кривом Роге продлится и в среду.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о кровавом ударе россиян в Кривом Роге.

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