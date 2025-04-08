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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
803
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пролунав вибух: що відомо

У напрямку мяста зафіксовано групу ворожих БпЛА.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Харкові пролунав вибух: що відомо

Повітряна тривога у Харкові

У Харкові пролунав вибух ввечері 8 квітня.

Про це інформують кореспонденти “Суспільного”.

Повітряні сили України повідомили також про групи ударних БпЛА, що було зафіксовано на сході Харківщини.

«Харків залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА у напрямку міста», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок удару Росії по Харкову 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 9:00 4 квітня. ГОРЕ В ХАРКОВІ! Масована атака по Україні!

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