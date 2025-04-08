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В Харькове раздался взрыв: что известно
В направлении места зафиксирована группа враждебных БпЛА.
В Харькове раздался взрыв вечером 8 апреля.
Об этом информируют корреспонденты "Суспільного”.
Воздушные силы Украины сообщили также о группах ударных БПЛА, которые были зафиксированы на востоке Харьковщины.
«Харьков оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА по направлению города», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!