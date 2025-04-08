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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Харькове раздался взрыв: что известно

В направлении места зафиксирована группа враждебных БпЛА.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Харькове раздался взрыв: что известно

Воздушная тревога в Харькове

В Харькове раздался взрыв вечером 8 апреля.

Об этом информируют корреспонденты "Суспільного”.

Воздушные силы Украины сообщили также о группах ударных БПЛА, которые были зафиксированы на востоке Харьковщины.

«Харьков оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА по направлению города», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!

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