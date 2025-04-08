В Харькове раздался взрыв: что известно

Воздушная тревога в Харькове

Реклама

В Харькове раздался взрыв вечером 8 апреля.

Об этом информируют корреспонденты "Суспільного”.

Воздушные силы Украины сообщили также о группах ударных БПЛА, которые были зафиксированы на востоке Харьковщины.

Реклама

«Харьков оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА по направлению города», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!

Читайте также