Вибухи у Дніпрі: що відомо про нічні удари по місту

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Сьогодні вночі під атакою окупантів опинилися одразу декілька областей, серед них — Дніпропетровська. У містах Дніпро, Кам’янське та інших районах області лунали потужні вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Уночі оборонці неба знищили в області 13 БпЛА. Через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Понівечені інфраструктурний об’єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач», — написав він.

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Пожежі рятувальники вже приборкали.

Крім того, тривалий удари по Нікопольщині. Їх ворог завдав по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Застосовував артилерію, РСЗВ «Град», БпЛА.

Пошкоджені 3 приватні будинки, 5 господарських споруд, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків. За останніми даними, четверо загиблих.