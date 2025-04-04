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Вибухи у Дніпрі: що відомо про нічні удари по місту
У місті сталися пожежі, є руйнування.
Сьогодні вночі під атакою окупантів опинилися одразу декілька областей, серед них — Дніпропетровська. У містах Дніпро, Кам’янське та інших районах області лунали потужні вибухи.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Уночі оборонці неба знищили в області 13 БпЛА. Через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Понівечені інфраструктурний об’єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач», — написав він.
Пожежі рятувальники вже приборкали.
Крім того, тривалий удари по Нікопольщині. Їх ворог завдав по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Застосовував артилерію, РСЗВ «Град», БпЛА.
Пошкоджені 3 приватні будинки, 5 господарських споруд, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків. За останніми даними, четверо загиблих.