ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1410
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Дніпрі: що відомо про нічні удари по місту

У місті сталися пожежі, є руйнування.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сьогодні вночі під атакою окупантів опинилися одразу декілька областей, серед них — Дніпропетровська. У містах Дніпро, Кам’янське та інших районах області лунали потужні вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Уночі оборонці неба знищили в області 13 БпЛА. Через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Понівечені інфраструктурний об’єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач», — написав він.

Пожежі рятувальники вже приборкали.

Крім того, тривалий удари по Нікопольщині. Їх ворог завдав по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Застосовував артилерію, РСЗВ «Град», БпЛА.

Пошкоджені 3 приватні будинки, 5 господарських споруд, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків. За останніми даними, четверо загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
1410
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie