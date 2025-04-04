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- Війна
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Росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі
Ворог атакував Дніпропетровську область 4 квітня 2025 року
4 квітня 2025 року Дніпропетровщина знову опинилася під масованою атакою “Шахедів”.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Було гучно у Дніпрі та Кам'янському.
В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі.
У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей.
Медичну допомогу їм надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно.
Оновлено станом на 01:49
Пізніше кількість постраждалих у Дніпрі зросла до трьох осіб.
Госпіталізована жінка 66 років. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.
Всім надана медична допомога.
Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.