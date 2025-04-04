ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі

Ворог атакував Дніпропетровську область 4 квітня 2025 року

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака ворога на Дніпро 4 квітня 2025 року

Атака ворога на Дніпро 4 квітня 2025 року / © t.me/dnipropetrovskaODA

4 квітня 2025 року Дніпропетровщина знову опинилася під масованою атакою “Шахедів”.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

Було гучно у Дніпрі та Кам'янському. 

В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі.

У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей.

Медичну допомогу їм надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно.

Оновлено станом на 01:49

Пізніше кількість постраждалих у Дніпрі зросла до трьох осіб.

Госпіталізована жінка 66 років. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Всім надана медична допомога.

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie