Росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі

Атака ворога на Дніпро 4 квітня 2025 року / © t.me/dnipropetrovskaODA

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4 квітня 2025 року Дніпропетровщина знову опинилася під масованою атакою “Шахедів”.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Було гучно у Дніпрі та Кам'янському.

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В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі.

У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей.

Медичну допомогу їм надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно.

Оновлено станом на 01:49

Пізніше кількість постраждалих у Дніпрі зросла до трьох осіб.

Госпіталізована жінка 66 років. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Всім надана медична допомога.

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога. Її оголосили через атаку безпілотників.