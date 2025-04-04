Скільки країн можуть відправити війська до України: в ОП відповіли

Миротворці ООН. Фото ілюстративне

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Понад 10 країн можуть взяти участь у формуванні іноземного військового контингенту в Україні.

Про це заявив заступник керівника ОП, учасник переговорної групи України у Саудівській Аравії, колишній комбриг 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса, передає «Суспільне».

За його словами, зараз питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Наразі обговорюють такі аспекти: повноваження, порядок дій у різних доменах — сухопутному, морському, повітряному.

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Паліса наголосив, що українська сторона максимально зацікавлена в ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Передбачається, що кожен іноземний підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен мати:

систему ППО для захисту з повітря;

надійне логістичне розгортання;

засоби радіоелектронної боротьби;

взаємодію з авіаційною компонентою;

у випадку військово-морської присутності — гарантувати захист і охорону морських сил.

«Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота», — каже Паліса.

За даними радника голови ОП, Україна очікує присутності 10-12 країн. Серед них будуть Велика Британія та Франція, країни Балтії та країни Північної Європи (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія.).

Зараз в Україні готуються до зустрічі щодо контингенту військових інших країн — першої в такому роді.

«Найближчим часом запланована ще одна — вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше. Ми чудово розуміємо, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичної складової. Лише після цього можна буде рухатися далі. Чому ми зараз ведемо переговори насамперед із Францією та Великою Британією? Тому що саме ці країни висловили готовність взяти на себе лідерство в цьому процесі», — підсумував Павло Паліса.

Раніше Паліса розповів, чи діють ще домовленості про припинення атак.