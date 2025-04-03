НАТО може зіграти ключову роль у миротворчій місії в Україні — FT

Миротворці НАТО / © ТСН.ua

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НАТО може зіграти ключову роль, допомагаючи запропонованій європейській військовій місії гарантувати мирну угоду в Україні. Вона відповідає планам, які розробляє коаліція західних союзників Києва.

Про це пише Financial Times.

Як зазначається, командні та контрольні структури НАТО будуть використані для розгортання європейських сил в Україні. Про це Financial Times повідомили 5 офіційних осіб, ознайомлених із планами.

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“Згідно з пропозицією, сили також використовуватимуть спільні можливості Альянсу у сфері розвідки, спостереження та розвідки”, — йдеться у матеріалі.

Участь НАТО також розглядається як спосіб опосередковано залучити США до підтримки. Відомо, що президент Дональд Трамп відмовився брати безпосередню участь у будь-якій європейській місії. Але військовий потенціал США в Європі є невіддільною частиною всіх операцій НАТО.

“Якщо ми збираємося розгорнути засоби з десятків країн, то НАТО справді є єдиним варіантом, який ми можемо використати”, — сказав один із чиновників.

На переговорах лідерів був присутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Сили покликані запевнити Україну в прихильності Європи її безпеці, якщо буде застосовано припинення вогню з Росією. Водночас це стримуватиме Москву від повторного нападу.

“Дискусії про “коаліцію”, проведені Парижем і Лондоном за участю лідерів і міністрів приблизно 30 країн, неодноразово підкреслювали, що певна форма “захисного механізму” США має вирішальне значення для будь-якого розгортання. США не є членом коаліції”, — пишуть аналітики.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте взяв участь у переговорах лідерів і направив високопосадовців НАТО на зустрічі технічного рівня групи. Наступного тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі також відбудеться зустріч міністрів оборони коаліції.

“Політики та дипломати насправді не знають, що означає керувати чимось подібним. Вам потрібні військові від самого початку”, — сказав інший чиновник.

Британія та Франція є двома європейськими країнами, які мають засоби командування та управління, включаючи постійні та дислоковані штаби, щоб розгортати значну багатонаціональну військовий контингент в Україні. За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з наземних військових дій Міжнародного інституту стратегічних досліджень, це набагато простіше робити, використавши ресурси та механізми НАТО.

У документі, опублікованому на початку цього тижня, IISS дійшов висновку, що Велика Британія, Франція та їхні партнери зможуть зібрати та підтримувати невеликі чи середні сили чисельністю від 10 000 до 25 000 людей разом з авіацією та військово-морською підтримкою.

Але він був би слабшим і вразливішим без американської розвідки, спостереження та розвідки.

“Без ISR США він був би підданий набагато більшому ризику, і його здатність виявляти загрози знизилася б”, — сказав Баррі.

НАТО також має власні флоти літаків раннього попередження та спостереження E-3 Awac і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б для тривалої чи великомасштабної місії в Україні.

Командні та контрольні структури НАТО та інші активи можуть використовуватися для місій поза НАТО, включно з місіями, якими керує ЄС. Але це вимагає одностайного схвалення членів Альянсу.

“Деякі з членів коаліції не висловлюються щодо залучення військового альянсу до будь-якої остаточної пропозиції, враховуючи заявлену неприязнь Трампа до будь-якої форми участі в Україні після домовленості про припинення вогню”, — пише FT.

Окремі країни, в тому числі Італія, натомість закликали ООН відігравати координуючу роль у миротворчих операціях. Проти цього виступають інші, які побоюються вето Росії та Китаю в Раді Безпеки ООН.