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Морква коштує втричі дорожче ніж минулого року: яка причина
Морква коштує втричі дорожче, ніж минулого року, але останній тиждень ціни знизилися.
Ціни на моркву в Україні зараз у середньому в 3,5 раза вищі, ніж на початку квітня 2024 року.
Про це свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.
Впродовж останнього тижня вартість коренеплоду впала на 10% – до 24-30 грн/кг. Фермери пояснюють зниження цін слабким попитом та погіршенням якості моркви у сховищах.
За словами експертів, що виробникам доводиться знижувати відпускні ціни, незважаючи на швидке скорочення запасів.
Нагадаємо, ціни на електроенергію та газ можуть зрости вже цьогоріч.