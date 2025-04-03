Морква коштує втричі дорожче ніж минулого року: яка причина

В Україні морква коштує втричі дорожче ніж минулого року / © Associated Press

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Ціни на моркву в Україні зараз у середньому в 3,5 раза вищі, ніж на початку квітня 2024 року.

Про це свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.

Впродовж останнього тижня вартість коренеплоду впала на 10% – до 24-30 грн/кг. Фермери пояснюють зниження цін слабким попитом та погіршенням якості моркви у сховищах.

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За словами експертів, що виробникам доводиться знижувати відпускні ціни, незважаючи на швидке скорочення запасів.

Нагадаємо, ціни на електроенергію та газ можуть зрости вже цьогоріч.