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- Війна
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РФ стверджує, що Україна "порушує енергетичне перемир'я": коментар Генштабу
Традиційно, росіяни порушують домовленості, а звинувачують Україну.
Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у РФ та на окупованих нею територіях. Зокрема, вороже МЗС підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії”, — акцентувало відомство.
Водночас, додали у ГШ ЗСУ, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
“Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави”, — завершили у повідомлення Генерального штабу.
Нагадаємо, Україна очікує на реакцію США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, які ворог здійснює під час перемир’я. Ця реакція може бути комплексною.