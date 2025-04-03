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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

РФ стверджує, що Україна "порушує енергетичне перемир'я": коментар Генштабу

Традиційно, росіяни порушують домовленості, а звинувачують Україну.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у РФ та на окупованих нею територіях. Зокрема, вороже МЗС підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії”, — акцентувало відомство.

Водночас, додали у ГШ ЗСУ, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

“Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави”, — завершили у повідомлення Генерального штабу.

Нагадаємо, Україна очікує на реакцію США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, які ворог здійснює під час перемир’я. Ця реакція може бути комплексною.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
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