Кожна блакитноока людина на Землі є нащадком одного предка – дослідження

Жінка з блакитними очима / © Unsplash

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Вчені вважають, що вони з’ясували, чому деякі люди були благословенні блакитними очима, і справа в одному єдиному предку.

Про це пише Science Daily.

Виявляється, що до появи цього європейця люди мали лише «карі очі», як стверджують експерти з Копенгагенського університету.

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Але цей першопроходець повністю змінив правила гри приблизно 6 000-10 000 років тому завдяки генетичній мутації.

Блакитні очі є результатом рецесивного гена, тобто для того, щоб цей колір став помітним, потрібно два таких гени. Однак багато людей не знали, звідки взагалі беруться ці гени, поки данські вчені не копнули трохи глибше.

Професор Ганс Айберг із кафедри клітинної та молекулярної медицини очолив дослідження, яке відбулося ще 2008 року.

«Спочатку у всіх нас були карі очі», — сказав він. «Але генетична мутація, що зачепила ген OCA2 в наших хромосомах, призвела до створення „вимикача“, який буквально „вимкнув“ здатність виробляти карі очі».

Дослідники довго намагалися з’ясувати, що спричинило цю зміну, вивчаючи ген OCA2, який визначає рівень коричневого пігменту в людському оці.

Однак виявляється, що генетична мутація, яка породжує блакитні очі, походить від зовсім іншого гена під назвою HERC2, який вимикає OCA2, зменшуючи вироблення меланіну в райдужній оболонці і «розбавляючи» карий колір блакитним.

Дослідницька група визначила, що все це пов’язано зі спільним предком тому, що кожна блакитноока людина, яка ходить землею, має таку саму мутацію.

Хоча потрібно провести ще багато досліджень, вважається, що мутація могла поширитися, коли люди мігрували з Африки до Європи, що певною мірою пояснює, чому блакитні очі мають переважно люди європейського походження.

Дослідження 2008 року також розглядало варіації інших менш поширених кольорів очей, таких як зелений, що ще раз підтвердило ідею про те, що ген блакитних очей походить від однієї людини.

Професор Айберг додав: «Тим часом, людей із зеленими очима можна пояснити тим, що у них знижена кількість меланіну в райдужній оболонці, яка сильно відрізняється від блакитних очей. Із цього можна зробити висновок, що всі блакитноокі люди походять від одного предка. Всі вони успадкували один і той самий перемикач в одному і тому ж місці в ДНК».

Нагадаємо, науковці відповіли, який колір очей найрідкісніший у світі.