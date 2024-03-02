Який колір волосся найбільше пасує до блакитних очей: найкращі варіанти, що підкреслять відтінок

Блакитнооким дівчатам по-справжньому пощастило, адже їм пасує дуже багато різних кольорів волосся.

Щоб відповісти на запитання, який колір волосся найбільше пасує до блакитних очей, потрібно врахувати також і відтінок шкіри.

Блакитні очі і світле волосся

Це один з канонічних образів — блакитноока блондинка. Платиновий блонд пасує власницям ніжно-рожевої чи фарфорової шкіри. А ось якщо у вас шкіра теплого відтінку (оливкова, з легкою засмагою), краще обирати пшеничний чи золотистий блонд.

Блакитні очі і русе волосся

Який колір підкреслює блакитні очі / Фото: Unsplash

Така комбінація вважається найпоширенішою серед українок. Вона відповідає кольоротипу "літо". Обирайте золотаво-русявий, пшеничний відтінок, а також складні техніки фарбування типу airtouch або омбре.

Блакитні очі і біле волосся

Якщо ви не боїтесь експериментів, можете спробувати стати загадковою дівчиною ельфійкою. Просто пофарбуйте своє волосся у білосніжний колір. Однак, пам'ятайте, що таке сміливе рішення має вигідний вигляд на коротких стрижках.

Блакитні очі і сіре волосся

Попелясті відтінки додають блакитнооким дівчатам особливого шарму. Деякі жінки навіть припиняють зафарбовувати сивину, адже вона вигідно підкреслює глибину блакитних очей. Юні особи також можуть спробувати пофарбуватися в сірий колір.

Блакитні очі і темне волосся

Який колір волосся пасує до блакитних очей і світлої шкіри / Фото: Unsplash

Якщо у вас світла шкіра холодного тону, для створення контрасту обирайте теплі шоколадні відтінки. А якщо у вас тепла шкіра, краще брати мідний чи каштановий колір фарби.

Блакитні очі і чорне волосся

Чорне волосся однаково пасує як до світлої холодної, так і до теплої, засмаглої шкіри. Смаглява брюнетка буде мати приголомшливий вигляд, але в макіяжі їй доведеться бути більш стриманою. А ось власницям світлої шкіри контрастний макіяж допоможе створити баланс.

Блакитні очі і руде волосся

Якщо ви запитуєте себе, який яскравий колір волосся пасує до блакитних очей, обирайте саме рудий відтінок. Але в такому разі дуже важливо підібрати і правильний колір брів. Якщо вам більше до вподоби темніший колір волосся, додайте до нього мідного пігменту.

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