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Який колір волосся найкраще підходить карооким: підбираємо правильний відтінок для фарбування

Який колір волосся найкраще підходить карооким: підбираємо правильний відтінок для фарбування

Який колір волосся найкраще підходить карооким / Фото: Unsplash

Яскраві, глибокі, здатні закохувати в себе раз і назавжди — все це про карі очі. Стилісти кажуть, що їм підходить практично будь-яке фарбування, але потрібно підібрати правильний колір.

Як підібрати колір волосся до карих очей: основні правила

  1. Враховуйте відтінок карих очей — карі очі вважаються найпоширенішими в світі, але існує десятки їх різновидів (від світлого, зеленуватого до дуже темного, майже чорного). Якщо у вас світло-карі очі варто уникати фарбування в темні кольори, тому що очі здаватимуться блідими. Для більш темних очей краще уникати світлих відтінків.
  2. Звертайте увагу на відтінок шкіри — смаглявим дівчатам підійде карамельна, золотаво-мідна чи бурштинова палітра, а ось для підкреслення краси світлої шкіри краще обирати синювато-чорні, каштанові чи інші темні відтінки.
  3. Наявність сивини — якщо сиве волосся товсте та жорстке, потрібно обирати барвник на тон яскравіший, а тонкі, навпаки, рекомендовано фарбувати тон в тон.
  4. Будьте обережні з натуральними барвниками — якщо волосся пофарбувати в хну, не варто намагатися після цього переходити на звичайну фарбу, дочекайтеся, коли колір повністю зійде.
  5. Відмовтесь від яскраво-мідних чи чорних після 50 — через надто темний тон шкіра може здаватися надто блідою, а яскравий приверне увагу до недоліків.
  6. Ніколи не фарбуйтеся в якраві кольори повністю — потрібно починати з невеликих ділянок, щоб звикнути до відтінку.
  7. За фарбування у блонд шукайте фарби з високим вмістом олії та кератину — так ви зможете мінімізувати появу жовтого відтінка, який візуально підсилюється через карі очі.
  8. Не нехтуйте звичками в макіяжі — наприклад, якщо ви щодня носите помаду вишневого відтінка, зверніть увагу на винну палітру.

Який колір волосся найбільше підходить до карих очей: враховуємо відтінок

Який колір волосся найбільше підходить до карих очей / © Pexels
Який колір волосся найбільше підходить до карих очей / Фото: Pexels

Найголовніший фактор вибору кольору волосся для карооких є підтон райдужки відтінку очей. Спочатку визначте свій тип (світло-карі, зелено-карі, золотисто-медові, темно-карі), а тоді вже переходьте до вибору фарби:

  1. Зелено-карі очі — підійдуть натуральні теплі тони: карамельний чи медовий, а також пшеничний блонд. Гарний перехід карого до зеленого також допоможуть підкреслити такі методи фарбування як мелірування, монохром чи шатуш.
  2. Чорно-карі очі — найбільше підходять контрасні відтінки фарбування. Почати можна зі свого натурального кольору, піднявши його на один підтон. Можна експериментувати з такими модними відтінками як капучіно, еспресо, какао чи шоколад.
  3. Сіро-карі очі — тут все залежатиме від тону шкіри. Якщо вона порцелянова, краще обирати прохолодні русяві чи навіть блонд. Смуглянкам більше підійдуть рудуваті чи карамельні відтінки.
  4. Жовто-карі очі — такі відтінки як мідь, пшениця, вся палітра натурального блонда, карамель підійдуть вам однозначно.
  5. Вишнево-карі очі — можна спробувати яскраві варіанти фарбування. Але поступово. Наприклад, додайте спочатку бічним пасмам чи чубчику винного, пурпурового чи бордового відтінку.

Який колір волосся підходить до карих очей і світлої шкіри чи смаглянкам

  1. Для блідої та світлої шкіри — однаково гарний вигляд матимуть як холодний блонд, так і стримані русяві відтінки. Можна спробувати яскраві тони, які створять чудовий контраст зі світлою шкірою (кава, темний шоколад).
  2. Для смаглявої шкіри — щоб підкреслити природню яскравість образу, краще обирати відтінки пшениці, капучіно, янтарю, міді та карамелі.
  3. Холодний і теплий підтон шкіри — дуже важливо не помилитися під час вибору підтону. Адже саме він впливає на те, яку гамму використовувати — холодну чи теплу. Наприклад, смаглява оливкова шкіра може мати холодне звучання, а світла — давати золотий відблиск.

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