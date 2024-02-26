Який колір волосся найкраще підходить карооким: підбираємо правильний відтінок для фарбування

Яскраві, глибокі, здатні закохувати в себе раз і назавжди — все це про карі очі. Стилісти кажуть, що їм підходить практично будь-яке фарбування, але потрібно підібрати правильний колір.
Як підібрати колір волосся до карих очей: основні правила
- Враховуйте відтінок карих очей — карі очі вважаються найпоширенішими в світі, але існує десятки їх різновидів (від світлого, зеленуватого до дуже темного, майже чорного). Якщо у вас світло-карі очі варто уникати фарбування в темні кольори, тому що очі здаватимуться блідими. Для більш темних очей краще уникати світлих відтінків.
- Звертайте увагу на відтінок шкіри — смаглявим дівчатам підійде карамельна, золотаво-мідна чи бурштинова палітра, а ось для підкреслення краси світлої шкіри краще обирати синювато-чорні, каштанові чи інші темні відтінки.
- Наявність сивини — якщо сиве волосся товсте та жорстке, потрібно обирати барвник на тон яскравіший, а тонкі, навпаки, рекомендовано фарбувати тон в тон.
- Будьте обережні з натуральними барвниками — якщо волосся пофарбувати в хну, не варто намагатися після цього переходити на звичайну фарбу, дочекайтеся, коли колір повністю зійде.
- Відмовтесь від яскраво-мідних чи чорних після 50 — через надто темний тон шкіра може здаватися надто блідою, а яскравий приверне увагу до недоліків.
- Ніколи не фарбуйтеся в якраві кольори повністю — потрібно починати з невеликих ділянок, щоб звикнути до відтінку.
- За фарбування у блонд шукайте фарби з високим вмістом олії та кератину — так ви зможете мінімізувати появу жовтого відтінка, який візуально підсилюється через карі очі.
- Не нехтуйте звичками в макіяжі — наприклад, якщо ви щодня носите помаду вишневого відтінка, зверніть увагу на винну палітру.
Який колір волосся найбільше підходить до карих очей: враховуємо відтінок
Найголовніший фактор вибору кольору волосся для карооких є підтон райдужки відтінку очей. Спочатку визначте свій тип (світло-карі, зелено-карі, золотисто-медові, темно-карі), а тоді вже переходьте до вибору фарби:
- Зелено-карі очі — підійдуть натуральні теплі тони: карамельний чи медовий, а також пшеничний блонд. Гарний перехід карого до зеленого також допоможуть підкреслити такі методи фарбування як мелірування, монохром чи шатуш.
- Чорно-карі очі — найбільше підходять контрасні відтінки фарбування. Почати можна зі свого натурального кольору, піднявши його на один підтон. Можна експериментувати з такими модними відтінками як капучіно, еспресо, какао чи шоколад.
- Сіро-карі очі — тут все залежатиме від тону шкіри. Якщо вона порцелянова, краще обирати прохолодні русяві чи навіть блонд. Смуглянкам більше підійдуть рудуваті чи карамельні відтінки.
- Жовто-карі очі — такі відтінки як мідь, пшениця, вся палітра натурального блонда, карамель підійдуть вам однозначно.
- Вишнево-карі очі — можна спробувати яскраві варіанти фарбування. Але поступово. Наприклад, додайте спочатку бічним пасмам чи чубчику винного, пурпурового чи бордового відтінку.
Який колір волосся підходить до карих очей і світлої шкіри чи смаглянкам
- Для блідої та світлої шкіри — однаково гарний вигляд матимуть як холодний блонд, так і стримані русяві відтінки. Можна спробувати яскраві тони, які створять чудовий контраст зі світлою шкірою (кава, темний шоколад).
- Для смаглявої шкіри — щоб підкреслити природню яскравість образу, краще обирати відтінки пшениці, капучіно, янтарю, міді та карамелі.
- Холодний і теплий підтон шкіри — дуже важливо не помилитися під час вибору підтону. Адже саме він впливає на те, яку гамму використовувати — холодну чи теплу. Наприклад, смаглява оливкова шкіра може мати холодне звучання, а світла — давати золотий відблиск.
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