Трамп збирається часто спілкуватися з Путіним і чекає його в США

Американський президент не взяв на себе зобов'язань відвідати Україну.

Президент США Дональд Трамп анонсував часті розмови із російським лідером Володимиром Путіним і заявив, що сподівається на візит господаря Кремля до США.

Про це він говорив у середу, 12 лютого, на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому, яку транслював ABC News.

Трамп запевнив, що його розмова з російським президентом буде мати продовження.

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“Я буду мати справу з президентом Путіним в основному по телефону, і ми, зрештою, очікуємо зустрічі. Насправді ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми зустрінемося також, мабуть, у Саудівській Аравії, коли відбудеться наша перша зустріч”, - сказав він.

При цьому американський президент не взяв на себе зобов'язань відвідати Україну. Він також заперечив, що усунув українського президента Зеленського від переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи є Україна рівноправним учасником мирного процесу, Трамп відповідає: “Це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир”.

Нагадаємо, на цій же пресконференції президент США Дональд Трамп заявив, що проти членства України в НАТО.

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