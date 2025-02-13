Трамп собирается часто общаться с Путиным и ждет его в США

Американский президент не взял на себя обязательство посетить Украину.

Президент США Дональд Трамп анонсировал частые разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что надеется на визит хозяина Кремля в США.

Об этом он говорил в среду, 12 февраля, на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, которую транслировал ABC News.

Трамп уверил, что его разговор с российским президентом будет продолжен.

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“Я буду иметь дело с президентом Путиным в основном по телефону, и мы, наконец, ожидаем встречи. На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы встретимся также, пожалуй, в Саудовской Аравии, когда состоится наша первая встреча”, — сказал он.

При этом американский президент не взял на себя обязательство посетить Украину. Он также возразил, что отстранил украинского президента Зеленского от переговоров.

Отвечая на вопрос, является ли Украина равноправным участником мирного процесса, Трамп отвечает: "Это интересный вопрос. Я думаю, что они должны заключить мир”.

Напомним, на этой же пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что против членства Украины в НАТО.

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