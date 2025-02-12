Соблазнительная блондинка: нидерландская модель в кружевном белье похвасталась идеальной фигурой

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram горячие снимки.

Лаура Селия/Instagram

На них соблазнительная блондинка предстала в кружевном белье цвета латте. Лаура была одета в ночную рубашку на тонких бретельках с лифом и небольшим разрезом и в кружевные трусы в тон. В этом луке она продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.

Лаура Селия/Instagram

Свой пикантный аутфит Селия дополнила объемной прической с локонами и макияжем с черными стрелками.

Лаура Селия/Instagram

Лаура Селия/Instagram

Напомним, в прошлый раз Лаура Селия показала фотоколлаж в обольстительном красном кружевном бюстгальтере.

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