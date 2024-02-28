Самый быстрый способ размножить замиокулькас: о нем немногие знают

Благодаря этой шаткости замиокулькас быстро отрастит клубни, которые нужны ему для роста.

Замиокулькас можно размножить многими разными способами. Чаще всего цветоводы используются для этих листьев, но самый быстрый метод, по словам специалистов, с помощью веток.

Как именно происходит размножение замиокулькаса ветвью в воде? Это достаточно простая процедура, с которой справится даже начинающий. Для этого нужно срезать небольшую веточку у взрослого растения, а затем поставить ее в воду.

Не паникуйте, клубни и корни нарастают на ветке замиокулькаса очень долго. Процесс может занять около полугода. И это нормально.

Но чтобы ускорить развитие замиокулькаса, опытные цветоводы прибегают к одной хитрости, о которой мало кто догадывается. Не нужно использовать для размножения стеклянную емкость (стакан, рюмку или банку). Быстрее всего клубни и корешки будут отрастать, если поставить веточку растения в емкость с темным, непрозрачным стеклом.

Если у вас нет такой банки или стакана, можете просто обмотать обычную темную ткань и прикрыть ее сверху. По возможности специалисты советуют также ставить замиокулькас на теплую поверхность. А чтобы ветвь точно начала развиваться, в воду обязательно добавьте одну таблетку активированного угля.

Читайте также: