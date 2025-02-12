В Украине кружат беспилотники: названо направление движения

В ночь на 12 февраля 2025 года в Украине враг использовал значительное количество ударных беспилотников.

Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсети.

БПЛА в восточной части Житомирщины, БПЛА г.Киев;

БпЛА с севера в Кировоградской области, курс — Черкасская область.

БпЛА в юго-западной части Черниговской области, курсом на Киевщину.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

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