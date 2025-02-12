В Украине кружат беспилотники: названо направление движения

Речь идет о карте воздушных тревог.
В ночь на 12 февраля 2025 года в Украине враг использовал значительное количество ударных беспилотников.
Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсети.
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БПЛА в восточной части Житомирщины, БПЛА г.Киев;
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БпЛА с севера в Кировоградской области, курс — Черкасская область.
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БпЛА в юго-западной части Черниговской области, курсом на Киевщину.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
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