В Україні кружляють безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні ворог використав значну кількість ударних безпілотників.

Про це інформує Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережі.

БпЛА в східній частині Житомирщини, БпЛА м.Київ;

БпЛА з півночі Кіровоградської області, курс - Черкаська область.

БпЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

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