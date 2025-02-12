В Україні кружляють безпілотники: названо напрямок руху

Йдеться про карту повітряних тривог.
У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні ворог використав значну кількість ударних безпілотників.
Про це інформує Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережі.
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БпЛА в східній частині Житомирщини, БпЛА м.Київ;
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БпЛА з півночі Кіровоградської області, курс - Черкаська область.
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БпЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
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