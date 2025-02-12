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В Україні кружляють безпілотники: названо напрямок руху

В Україні кружляють безпілотники: названо напрямок руху

Чимало областей України охопила 12 лютого 2025 року повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Йдеться про карту повітряних тривог.

У ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні ворог використав значну кількість ударних безпілотників.

Про це інформує Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережі. 

  • БпЛА в східній частині Житомирщини, БпЛА м.Київ;

  •  БпЛА з півночі Кіровоградської області, курс - Черкаська область.

  •  БпЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину. 

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

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