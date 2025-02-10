Трамп може знехтувати Україною: в The Guardian надали деталі

Чи зможе Дональд Трамп виконати свою обіцянку і все ж припинити війну в Україні?

Виконати свою обіцянку припинити війну в Україні американському президенту Дональду Трампу буде нелегко. Він також може скотитися до політики злісного нехтування Україною, особливо якщо Київ займе жорстку переговорну позицію.

Про це написав старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнегі Крістофер С. Чіввіс в The Guardian.

Президент США зробив гучні заяви щодо закінчення війни в Україні. Проте забезпечення справжнього миру потребуватиме "суміші глобальної дипломатії, погроз і підсолоджувачів", пише експерт.

"Серед виру виконавчих указів, призначень, тарифів, погроз та інших ініціатив останніх кількох тижнів Дональд Трамп все ще обіцяє домовитися про швидке припинення війни в Україні, і в п’ятницю, 7 лютого, заявив, що вже говорив про це з Володимиром Путіним. Це правильно, і він має дієву стратегію, але досягти цього буде важко. Ставки високі, і якщо він зазнає невдачі, війна стане ще смертоноснішою – особливо якщо він прийме стратегію злісного нехтування Україною", – вважає Крістофер С. Чіввіс.

Трамп може "скотитися до політики злісного ігнорування України", якщо Київ займе жорстку позицію на переговорах, або якщо президент США відчує, що Путін виграє війну, додає експерт.

Трамп, як каже Крістофер С. Чіввіс, "не хоче запрягати свого воза до коня, що програє".

"У такому випадку Трамп може засуджувати Росію за насильство, але не робитиме нічого, щоб зупинити її війська від того, щоб розтерзати решту України на порох", – вважає Крістофер С. Чіввіс.

Ще більша загроза, на думку автора, виникає, якщо Трамп піде на переговори, а потім втратить обличчя перед Путіним, наприклад, якщо очільник Кремля публічно відкине його мирний план або проведе масштабний наступ під час переговорів.

"Трамп без вагань віддав наказ про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, і не важко уявити, що він може застосувати силу проти росіян в Україні, якщо на кону стоятиме його авторитет. Це може призвести до неконтрольованої ескалації з боку обох ядерних держав", – пояснив автор.

Нагадаємо, ТСН.ua вже писав, що спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог невдовзі, під час 61-ї Мюнхенської безпекової конференції говоритиме з союзниками Америки про закінчення "кровопролитної і дороговартісної війни в Україні".

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