Трамп может пренебречь Украиной: в The Guardian предоставили детали

Сможет ли Дональд Трамп выполнить свое обещание и прекратить войну в Украине?

Выполнить свое обещание прекратить войну в Украине американскому президенту Дональду Трампу будет нелегко. Он также может скатиться к политике злостного пренебрежения Украиной, особенно если Киев займет жесткую переговорную позицию.

Об этом написал старший научный сотрудник и директор американской государственной программы Фонда Карнеги Кристофер С. Чиввис в The Guardian.

Президент США сделал громкие заявления по окончании войны в Украине. Однако обеспечение настоящего мира потребует "смеси глобальной дипломатии, угроз и подсластителей", пишет эксперт.

"Среди водоворота исполнительных указов, назначений, тарифов, угроз и других инициатив последних нескольких недель Дональд Трамп все еще обещает договориться о скором прекращении войны в Украине, и в пятницу, 7 февраля, заявил, что уже говорил об этом с Владимиром Путиным. Это правильно, и у него будет действенная стратегия. более смертоносной – особенно если он примет стратегию злостного пренебрежения Украиной», – считает Кристофер С. Чиввис.

Трамп может "скатиться к политике злостного игнорирования Украины", если Киев займет жесткую позицию на переговорах или если президент США почувствует, что Путин выиграет войну, добавляет эксперт.

Трамп, как говорит Кристофер С. Чиввис, "не хочет запрягать своей телеги к проигрывающей лошади".

"В таком случае Трамп может осуждать Россию за насилие, но не будет делать ничего, чтобы остановить ее войска от того, чтобы растерзать остальную Украину в прах", — считает Кристофер С. Чиввис.

Еще большая угроза, по мнению автора, возникает, если Трамп пойдет на переговоры, а затем потеряет лицо перед Путиным, например, если глава Кремля публично отвергнет его мирный план или проведет масштабное наступление в ходе переговоров.

"Трамп без колебаний отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, и нетрудно представить, что он может применить силу против россиян в Украине, если на кону будет стоять его авторитет. Это может привести к неконтролируемой эскалации обеих ядерных государств", — пояснил автор.

Напомним, ТСН.ua уже писал, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог вскоре во время 61-й Мюнхенской конференции будет говорить с союзниками Америки об окончании "кровопролитной и дорогостоящей войны в Украине".

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