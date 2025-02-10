В Украину на этой неделе прибудут представители команды Трампа — Зеленский

Еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности Украину посетят представители команды президента США Дональда Трампа.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает УНИАН.

"На этой неделе будут некоторые люди из команды президента Трампа в Украине, еще до Мюнхенской конференции", — сказал он, не уточнив о чьем именно визите идет речь.

По словам Зеленского, это будет одна из многих встреч, которые пройдут в ближайшие дни, во время которых, по его словам, важно сосредоточиться на совместном видении "главных вещей — как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине".

"Потом будет ряд встреч на Мюнхенской конференции, в частности с вице-президентом [Венсом]", — добавил он, подчеркнув, что в кулуарах этой конференции представители команды украинского президента будут много общаться с представителями команды Трампа.

Владимир Зеленский отметил, что подготовка его встречи с президентом США продолжается и время ее проведения зависит от "возможностей обеих сторон".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News рассказал, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории, назвал условия для переговоров с Путиным и поделился прогнозами возможного завершения войны 2025 года.

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