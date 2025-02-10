Макрон призвал Трампа "решить проблему с Украиной", а не угрожать Европе

Французский лидер подчеркнул, что Евросоюз не должен быть "главной проблемой для США".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом в случае введения тарифов на товары из Евросоюза.

Об этом французский лидер сказал в интервью CNN.

Макрон пригрозил, что американцы ощутят на себе давление любых тарифных мер в виде повышения цен.

Президент Франции подчеркнул, что Евросоюз не должен быть "главной проблемой для США".

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"Нам следует решить проблему с Украиной. Нам следует разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. Разве Евросоюз – это ваша первоочередная проблема? Нет, я не думаю. Ваша первая проблема – это Китай, так что вам нужно сконцентрироваться на этом", – высказался Макрон.

Он подчеркнул, что Европа является союзником США.

"И если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не нужно вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, накануне Трамп анонсировал взаимные пошлины для многих стран, что станет значительной эскалацией его наступательных действий, направленных на разрыв и изменение глобальных торговых отношений в США.