Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону: президент США рассказал о прогрессе в окончании войны

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной. Политик также сообщил, что Белый дом уже "достигает прогресса" в переговорах между обеими сторонами.

Об этом сообщило издание Reuters 10 февраля.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украино-российскую войну", – так сказал президент США.

На вопросы журналистов по поводу разговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп ответил, что не хочет рассказывать об этих разговорах. Но он отметил, что они есть, и он также надеется на то, что "таких разговоров еще будет много".

"Я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", – сообщил Трамп.

Также новоизбранный президент США уточнил, что Белый дом поддерживает контакты и с Украиной по прекращению огня.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", – отметил он.

В то же время, подробностей о том, как именно проходят эти разговоры и каким образом президент США планирует завершать российско-украинскую войну, пока нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.