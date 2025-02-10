Трамп заявив, що говорив з Путіним телефоном: що президент США розповів про прогрес у закінченні війни

США підтримують контакти з обома сторонами, наголосив президент Дональд Трамп.
Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною. Політик також повідомив, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах між обидвома сторонами.
Про це повідомило видання Reuters 10 лютого.
"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – так сказав президент США.
На запитання журналістів стосовно розмов з президентом Росії Володимиром Путіним Трамп відповів, що не хоче розповідати про ці розмови. Але він зазначив водночас, що вони є, і він також сподівається на те, що "таких розмов ще буде багато".
"Я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну", – повідомив Трамп.
Також новообраний президент США уточнив, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.
"Ми розмовляємо з обома сторонами", – зазначив він.
Водночас подробиць про те, як саме відбуваються ці розмови і яким чином президент США планує завершувати російсько-українську війну, наразі немає.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.
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