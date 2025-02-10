Трамп заявив, що говорив з Путіним телефоном: що президент США розповів про прогрес у закінченні війни

Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною. Політик також повідомив, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах між обидвома сторонами.

Про це повідомило видання Reuters 10 лютого.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – так сказав президент США.

На запитання журналістів стосовно розмов з президентом Росії Володимиром Путіним Трамп відповів, що не хоче розповідати про ці розмови. Але він зазначив водночас, що вони є, і він також сподівається на те, що "таких розмов ще буде багато".

"Я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну", – повідомив Трамп.

Також новообраний президент США уточнив, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

"Ми розмовляємо з обома сторонами", – зазначив він.

Водночас подробиць про те, як саме відбуваються ці розмови і яким чином президент США планує завершувати російсько-українську війну, наразі немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.