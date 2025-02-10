Замороження війни: чи буде це програшем для України – відповідь військового

Є величезна ймовірність, що заморозка конфлікту в Україні призведе до таких же наслідків, як заморозка АТО/ООС, лише у більш глобальних масштабах.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин розповів головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк.

“Дивлячись, як ми будемо використовувати цей момент із зупинкою конфлікту. Я маю досвід участі в АТО, ООС. Як ви бачите, нічого хорошого це не призвело: ми розслабилися, ми забили. І є величезна ймовірність, що заморозка конфлікту призведе до таких же наслідків, лише у більш глобальних масштабах”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

Він зазначив, що сьогодні лінія фронту вже не така, як була від 2014 року – у Луганській, Донецькій області.

“У нас лінія фронту величезна, яка захоплює Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську область. І я думаю, що нічого хорошого у цьому немає. Щоб ця лінія заморозки конфлікту була трохи іншою, ми повинні знову ж таки проявити якнайбільше мужності, знання, сили, терпіння, щоб змінити ситуацію, що виникла фронті”, – розповів Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

Читайте також: