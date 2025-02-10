Газу в сховищах недостатньо, ризики серйозні – Центр Разумкова

Попри запевнення влади у стабільності газового балансу, реальна ситуація викликає занепокоєння. Газу в підземних сховищах недостатньо, а зниження температури може загострити проблему. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Ну, що я чую? Всі начебто виконали завдання...Але за моєю інформацією, все ж таки, газу недостатньо у підземних сховищах, хоча начебто все нормально, так сказати, на словах, да", – наголосив експерт.

За його словами, тепла погода дозволяла покривати баланс завдяки видобутку (50 млн кубів на добу) та підняттю газу з підземних сховищ (60 млн кубів на добу). Однак морози можуть зробити цієї кількості недостатньою.

"Зараз у нас вночі будуть морози, на цьому тижні, на наступному, і 60 мільйонів може не вистачити покриття з підземних сховищ газу. Тому я би не рекомендував заходити в буферний газ, тобто якщо зайдете в буферний газ це може бути біда", – попередив Омельченко.

За оцінками Омельченка, запаси газу перебувають на критично низькому рівні. Однак, незважаючи на попередження експертів, уряд не зробив необхідних кроків для закачування більшого обсягу газу ще навесні, сказав експерт.

"Тільки мені не зрозуміло ось що, коли експерти казали, я, в тому числі, і на ТСК, і в засобах масової інформації, ще весною, що нам треба закачувати більше мільярд-півтора, ніж було закачано реально, тобто прогнозувати, чомусь до цього не прислуховувалися", – резюмував Омельченко.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні додатково потрібно не менше 1 млрд куб. м до кінця 2025 року. За його словами, додатковий ризик для газової безпеки створюють російські обстріли.