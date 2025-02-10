Кутайтеся тепліше: на Україну сунуть потужні циклони

В Україні різко зміниться погода? Синоптики здивували своїм прогнозом на початок робочого тижня. Кажуть, опади можуть припинитися і встановиться мінлива хмарність. Однак, морози нікуди не відступлять. Яких ще погодних сюрпризів чекати у лютому – в ексклюзиві TSN.UA.

Потужні циклони та різкі зміни температури

Цього року зима продовжує дивувати українців температурними рекордами. Січень 2025 року став найтеплішим на планеті за весь період спостережень, а загальні кліматичні показники випереджують кліматичні норми практично на два місяці. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, синоптична ситуація поступово змінюватиметься, оскільки Україна потрапила до тилової (холодної) частини циклону Julian. Так, температура буде падати, а в деяких регіонах України випаде сніг. До 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе з собою холодне та сухе повітря. На цей період встановиться спокійна зимова погода, однак без значних опадів. Синоптик зауважив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону. Традиційно лютий вважається місяцем різких температурних коливань та нестабільних погодних процесів. За останні десятиліття він демонстрував як суворі морози (-32°C у 2012 році), так і майже весняне тепло (+18°C у 1990-му). Чи повторить цьогорічний лютий погодні аномалії минулого – покаже час.

Ніч проти понеділка, 10 лютого, також була холодною – на всій території вдарили морози, подекуди температура знизилась до -8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів. На Харківщині, Луганщині та Донеччині вдень очікується до 3 градусів морозу. У вівторок, 11 лютого, вночі очікується до -7 градусів на більшій території України, окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. Вдень триматимуться невеликі морози від -1 до -3, лише на Закарпатті потепліє до +4 градусів.

Київ накриють морози

Як вже зазначалося, у лютому, за прогнозами синоптиків, до України нагрянуть сильні морози. У Києві також прогнозується значне зниження температури повітря вдень та вночі протягом місяця. Однак на одних сайтах можна зустріти інформацію про те, що стовпчики термометрів у лютому в столиці опустяться до позначки -18 °С, а на інших ресурсах даються більш сприятливі прогнози.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, над Скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас на більш південні широти. В результаті такого процесу, територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3 – 6 °С.

У Києві ж, за даними деяких сайтів, упродовж місяця очікується досить комфортна погода, практично без опадів. Лише 23 лютого можливий дощ, а 26 числа – сніг. Фахівці ресурсу прогнозують температуру в межах -1…+5 °С вдень та -1…-7 °С вночі.

Погода від Ігоря Кібальчича

Відомий синоптик Ігор Кібальчич також підкреслив, що з приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого охопить більшу частину Європи, зниження температури відбудеться у багатьох країнах.

"У період з 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5…-12 °С, вдень до -5…+1 °С. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого", – запевнив синоптик.

Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг. Подекуди може сформуватися сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначна.

Таким чином, у найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову, з помірними морозами, місцями зі снігопадами та хуртовиною.

Теплі зими

Примітно, що керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, зазначила, що зими до лютого як такої немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні також декілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.

а словами синоптикині, у другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим.

Експертка вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.

День усіх закоханих

День святого Валентина / Фото: РБК-Україна

Зазначимо, цього тижня, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина – одне з найпопулярніших свят, яке щороку об’єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом, його історія має глибоке коріння, що сягає античних часів. Хоча первинний сенс цього свята був релігійним, згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Поступово традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих.

Достеменно невідомо, ким саме був святий Валентин, адже історики згадують кількох мучеників із цим ім’ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув’язнили та стратили 14 лютого. Інша історія пов’язана з його ув’язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав їй листа, підписавши: "Твій Валентин". Це послання могло стати першою "валентинкою", а сам святий – покровителем закоханих. Сьогодні День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. Цього дня закохані обмінюються валентинками, квітами, подарунками та шоколадом.

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